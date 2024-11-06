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Панов Петр Ефимович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

25.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Панова (Накатова) Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.02.1931

Дочь: Зеленкова (Панова) Идея Петровна

Мать ребёнка: Панова (Накатова) Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Струнина (Панова) Галина Петровна

Мать ребёнка: Панова (Накатова) Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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