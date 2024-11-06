Панов Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.06.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
20.02.1931
Дочь: Зеленкова (Панова) Идея Петровна
Мать ребёнка: Панова (Накатова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Струнина (Панова) Галина Петровна
Мать ребёнка: Панова (Накатова) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно