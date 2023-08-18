Багрецова Василиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Еланцева (Багрецова) Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Багрецов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хлызова (Багрецова) Агапия Тимофеевна
Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Багрецова Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич
Смерть
Неизвестно