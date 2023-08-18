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Багрецова Василиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Тимофей Козмич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Еланцева (Багрецова) Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Багрецов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хлызова (Багрецова) Агапия Тимофеевна

Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Багрецова Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Багрецов Тимофей Козмич

Смерть
Неизвестно

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