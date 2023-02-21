Короткевич (Кузьмицкая) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткевич (Кузьмицкая) Мария Ивановна

Короткевич (Кузьмицкая) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Могилевская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кузьмицкий Иван

Мать: не указана

Могилевская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1857

Сын: Короткевич Иван Данилович

Отец ребёнка: Короткевич Данила

Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акулина Даниловна

Отец ребёнка: Короткевич Данила

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Короткевич Данила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткевич Данила

Смерть
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close