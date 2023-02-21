Короткевич (Кузьмицкая) Мария Ивановна
Место рожденияМогилевская губерния
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Кузьмицкий Иван
Мать: не указана
Могилевская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1857
Сын: Короткевич Иван Данилович
Отец ребёнка: Короткевич Данила
Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акулина Даниловна
Отец ребёнка: Короткевич Данила
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Короткевич Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Короткевич Данила
Смерть
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область