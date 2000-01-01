Короткевич Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткевич Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1857

Сын: Короткевич Иван Данилович

Мать ребёнка: Короткевич Мария Ивановна

Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акулина Даниловна

Мать ребёнка: Короткевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Короткевич Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткевич Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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