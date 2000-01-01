Короткевич Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1857
Сын: Короткевич Иван Данилович
Мать ребёнка: Короткевич Мария Ивановна
Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акулина Даниловна
Мать ребёнка: Короткевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Короткевич Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно