Кондратьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратеьв Сергей
Мать: Геттерих Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Полина Александровна
Мать ребёнка: Тарасова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Дарья
Мать ребёнка: Тарасова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Юлия