Кондратьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Александр

Кондратьев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратеьв Сергей

Мать: Геттерих Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина Александровна

Мать ребёнка: Тарасова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Дарья

Мать ребёнка: Тарасова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Юлия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.