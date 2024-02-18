Тарасова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Игорь
Мать: Чебыкина Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Полина Александровна
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Дарья
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Дарья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Полина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Александр