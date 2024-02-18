Тарасова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Игорь

Мать: Чебыкина Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина Александровна

Отец ребёнка: Кондратьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Дарья

Отец ребёнка: Кондратьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Полина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Александр

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