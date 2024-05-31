Борзяков Мифодий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзяков Мифодий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзякова Рая Мифодьевна

Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзякова Ольга Мифодьевна

Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзяков Жора (Георгий?) Мифодьевич

Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзяков Анатолий Мифодьевич

Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзяков Леонид Мифодьевич

Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькова Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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