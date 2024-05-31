Борзяков Мифодий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзякова Рая Мифодьевна
Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзякова Ольга Мифодьевна
Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзяков Жора (Георгий?) Мифодьевич
Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзяков Анатолий Мифодьевич
Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзяков Леонид Мифодьевич
Мать ребёнка: Малькова Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно