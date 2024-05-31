Малькова Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальков Тимофей Иванович

Мать: Тягашова Анисья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзякова Рая Мифодьевна

Отец ребёнка: Борзяков Мифодий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзякова Ольга Мифодьевна

Отец ребёнка: Борзяков Мифодий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзяков Жора (Георгий?) Мифодьевич

Отец ребёнка: Борзяков Мифодий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзяков Анатолий Мифодьевич

Отец ребёнка: Борзяков Мифодий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзяков Леонид Мифодьевич

Отец ребёнка: Борзяков Мифодий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзяков Мифодий

Смерть
Неизвестно

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