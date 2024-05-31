Малькова Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзякова Рая Мифодьевна
Отец ребёнка: Борзяков Мифодий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзякова Ольга Мифодьевна
Отец ребёнка: Борзяков Мифодий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзяков Жора (Георгий?) Мифодьевич
Отец ребёнка: Борзяков Мифодий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзяков Анатолий Мифодьевич
Отец ребёнка: Борзяков Мифодий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзяков Леонид Мифодьевич
Отец ребёнка: Борзяков Мифодий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борзяков Мифодий
Смерть
Неизвестно