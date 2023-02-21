Майорова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майоров Илья Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майоров Илья Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно