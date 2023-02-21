Майорова Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Илья Павлович

Рождение ребёнка
20.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Илья Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Илья Павлович

Смерть
Неизвестно
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