Майоров Илья Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
02.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно