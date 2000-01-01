Майоров Илья Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Илья Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Майоров Павел Фёдорович

Мать: Майорова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
02.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
20.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
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