Ряховский Акинтей Около 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Ряховский Акинтей

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1782, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер 1857, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Ряховская ?Неизвестно г.р.
Отец
Ряховский ЯковОколо 1760 г.р.
Дети
Ряховский Иван1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Ряховский Яков

Мать: Ряховская ?

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ряховский Иван

Мать ребёнка: Ряховская Анна

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
1857
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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