Ряховский Акинтей
мужской, родился Около 1782, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер 1857, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
МатьРяховская ?Неизвестно г.р.
ОтецРяховский ЯковОколо 1760 г.р.
Дети
Ряховский Иван1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Ряховский Яков
Мать: Ряховская ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ряховский Иван
Мать ребёнка: Ряховская Анна
Смерть
1857