Кулакова (Аршинова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Аршинова) Марфа

Кулакова (Аршинова) Марфа

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1814

Отец: Аршиновъ Егоръ

Мать: Аршинова Степанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Кулаковъ Петръ

Рождение ребёнка
17.04.1837

Дочь: Кулакова Ирина

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.04.1838

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1840

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1845

Дочь: Хомутова Елизавета

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1847

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1851

Сын: Кулаковъ Якимъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close