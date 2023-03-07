Кулакова (Аршинова) Марфа
Место рождения
Дата рождения02.08.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1814
Отец: Аршиновъ Егоръ
Мать: Аршинова Степанида
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.04.1837
Дочь: Кулакова Ирина
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
?.04.1838
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
05.11.1840
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.09.1845
Дочь: Хомутова Елизавета
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
04.12.1847
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ
Рождение ребёнка
15.09.1851
Сын: Кулаковъ Якимъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Петръ