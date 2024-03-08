Васильева Пелагея
Место рожденияд. Брынёвка (Липовка, Горбовка).
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1794
Сын: Васильев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович
д. Гориково (Ципкино, Жигали), Красногородской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Васильева Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Васильев Самсон Васильевич
Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Васильева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Васильев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно