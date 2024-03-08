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Васильева Пелагея

Место рождения

д. Брынёвка (Липовка, Горбовка).

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Брынёвка (Липовка, Горбовка).
Бракосочетание
06.02.1793

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.05.1794

Сын: Васильев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович

д. Гориково (Ципкино, Жигали), Красногородской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Васильева Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Васильев Самсон Васильевич

Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Васильева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Васильев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Парфёнов Василий Парфёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Василий Парфёнович

Смерть
Неизвестно
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