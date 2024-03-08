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Васильев Тимофей Васильевич

Место рождения

д. Гориково (Ципкино, Жигали), Красногородской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии.

Дата рождения

10.05.1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1794

Отец: Парфёнов Василий Парфёнович

Мать: Васильева Пелагея

д. Гориково (Ципкино, Жигали), Красногородской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии.
Смерть
1850
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