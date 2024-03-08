Васильев Тимофей Васильевич
Место рожденияд. Гориково (Ципкино, Жигали), Красногородской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии.
Дата рождения10.05.1794
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1794
Отец: Парфёнов Василий Парфёнович
Мать: Васильева Пелагея
д. Гориково (Ципкино, Жигали), Красногородской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии.
Смерть
1850