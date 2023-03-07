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Lubomirski (Czartoryski) Thérèse

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Место рождения

Корец, Рівненська область

Дата рождения

13.07.1785

Дата смерти

31.12.1868

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1785

Отец: Czartoryski H. Pogoń Litewska Józef Klemens

Мать: Czartoryska-Koreck Dorota Barbara

Корец, Рівненська область
Бракосочетание
24.05.1807

Муж: Lubomirski H. Drużyna Henryk Ludwik

Korce, Kostrzeszyn, Pińczów County, Swietokrzyskie, Poland
Супруг(-а): Henryk Ludwik Liudvikas Lubomirski h. Drużyna, książę
Рождение ребёнка
28.05.1817

Сын: Lubomirski H. Drużyna Jerzy Henryk

Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Henryk Ludwik

Wien, Wien, Austria
Смерть
31.12.1868
Krakov, Kraków County, Malopolské, Poland
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