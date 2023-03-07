Lubomirski (Czartoryski) Thérèse
Место рождения
Дата рождения13.07.1785
Дата смерти31.12.1868
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1785
Бракосочетание
24.05.1807
Korce, Kostrzeszyn, Pińczów County, Swietokrzyskie, Poland
Супруг(-а): Henryk Ludwik Liudvikas Lubomirski h. Drużyna, książę
Рождение ребёнка
28.05.1817
Сын: Lubomirski H. Drużyna Jerzy Henryk
Отец ребёнка: Lubomirski H. Drużyna Henryk Ludwik
Wien, Wien, Austria
Смерть
31.12.1868
Krakov, Kraków County, Malopolské, Poland