Чернухин Трофим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухин Трофим Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родченков-Чернухин Игнатий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.

Дочь: Чернухина Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Чернухина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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