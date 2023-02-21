Чернухин Трофим Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родченков-Чернухин Игнатий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1886 ст.
Дочь: Чернухина Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Чернухина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернухина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно