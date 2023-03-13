Перехватова Василиса Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Перехватовъ Евсей
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Перехватовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Перехватовъ Гаврила
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перехватовъ Иванъ