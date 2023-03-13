Перехватова Василиса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова Василиса Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Перехватовъ Евсей

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Перехватовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Перехватовъ Гаврила

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Иванъ

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