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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Донорская) Федосья Никитин

Отец ребёнка: Донорский Никита Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донорский Никита Петров

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Донорская) Мария Никитина

Отец ребёнка: Донорский Никита Петров

Рождение ребёнка
1807

Сын: Донорский Павел Никитин

Отец ребёнка: Донорский Никита Петров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Донорский Василий Никитин

Отец ребёнка: Донорский Никита Петров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Донорский Иван Никитин

Отец ребёнка: Донорский Никита Петров

Смерть
Неизвестно

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