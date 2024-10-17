Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Донорская) Федосья Никитин
Отец ребёнка: Донорский Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Донорская) Мария Никитина
Отец ребёнка: Донорский Никита Петров
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Донорский Никита Петров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Донорский Василий Никитин
Отец ребёнка: Донорский Никита Петров
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Донорский Никита Петров
Смерть
Неизвестно