Донорский Никита Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Донорский Петр Андреев
Мать: Анастасия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Донорская) Федосья Никитин
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Донорская) Мария Никитина
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Донорский Василий Никитин
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно