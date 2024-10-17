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Донорский Никита Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Донорский Петр Андреев

Мать: Анастасия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Донорская) Федосья Никитин

Мать ребёнка: Елена Иванова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Донорская) Мария Никитина

Мать ребёнка: Елена Иванова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Донорский Павел Никитин

Мать ребёнка: Елена Иванова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Донорский Василий Никитин

Мать ребёнка: Елена Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Донорский Иван Никитин

Мать ребёнка: Елена Иванова

Смерть
Неизвестно

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