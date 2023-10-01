Степанова (Сергеева) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Сергеева) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.2016

Муж: Степанов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
28.09.2019

Дочь: Степанова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Степанов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
28.09.2019

Сын: Степанов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Юрьевич

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