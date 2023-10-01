Степанова (Сергеева) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.2016
Рождение ребёнка
28.09.2019
Дочь: Степанова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
28.09.2019
Сын: Степанов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Юрьевич