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Степанов Александр Юрьевич

Место рождения

Екатериновка, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1991

Отец: Степанов Юрий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Екатериновка, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.02.2016

Жена: Степанова (Сергеева) Мария Викторовна

Рождение ребёнка
28.09.2019

Дочь: Степанова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Степанова (Сергеева) Мария Викторовна

Рождение ребёнка
28.09.2019

Сын: Степанов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Степанова (Сергеева) Мария Викторовна

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