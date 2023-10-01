Степанов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1991
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1991
Отец: Степанов Юрий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.02.2016
Рождение ребёнка
28.09.2019
Дочь: Степанова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Степанова (Сергеева) Мария Викторовна
Рождение ребёнка
28.09.2019
Сын: Степанов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Степанова (Сергеева) Мария Викторовна