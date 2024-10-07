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Доильницына Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Степан Константинович

Место жительства
Неизвестно
Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Доильницына) Анна Степановна

Отец ребёнка: Доильницын Степан Константинович

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Смолина (Доильницына) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Доильницын Степан Константинович

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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