Доильницына Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Доильницына) Анна Степановна
Отец ребёнка: Доильницын Степан Константинович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Смолина (Доильницына) Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Доильницын Степан Константинович
Смерть
Неизвестно