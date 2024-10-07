Смолина (Доильницына) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Место жительства
Неизвестно
Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.06.1931
Рождение ребёнка
После 1931
Рождение ребёнка
После 1932
Рождение ребёнка
После 1933
Рождение ребёнка
После 1934
Рождение ребёнка
После 1935
Смерть
Неизвестно