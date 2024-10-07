Смолина (Доильницына) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина (Доильницына) Елизавета Степановна

Место рождения

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Доильницын Степан Константинович

Мать: Доильницына Анна Алексеевна

Давыдовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
30.06.1931

Муж: Смолин Николай Александрович

Рождение ребёнка
После 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Николай Александрович

Рождение ребёнка
После 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Николай Александрович

Рождение ребёнка
После 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Николай Александрович

Рождение ребёнка
После 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Николай Александрович

Рождение ребёнка
После 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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