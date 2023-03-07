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Медвежов Наум Ермолаевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Медвежов Ермолай Федорович

Мать: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Медвежов Иван Наумович

Мать ребёнка: Медвежова Дарья Прохоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Галаева Марфа Медвежова

Мать ребёнка: Медвежова Дарья Прохоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1882

Сын: Медвежов Александр Наумович

Мать ребёнка: Медвежова Дарья Прохоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медвежова Дарья Прохоровна

Смерть
04.07.1902
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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