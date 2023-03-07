Медвежов Наум Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти04.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Медвежов Ермолай Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Медвежова Дарья Прохоровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Галаева Марфа Медвежова
Мать ребёнка: Медвежова Дарья Прохоровна
Рождение ребёнка
15.08.1882
Сын: Медвежов Александр Наумович
Мать ребёнка: Медвежова Дарья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1902