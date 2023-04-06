Медвежов Иван Наумович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
22.05.1895
Жена: Медвежова Анна Галаева
Рождение ребёнка
30.05.1897
Сын: Медвежов (ермолаев) Федор Иванович
Мать ребёнка: Медвежова Анна Галаева
Рождение ребёнка
12.06.1898
Мать ребёнка: Медвежова Анна Галаева
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Медвежова Анна Галаева
Смерть
Неизвестно