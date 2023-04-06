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Медвежов Иван Наумович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Медвежов Наум Ермолаевич

Мать: Медвежова Дарья Прохоровна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.05.1895

Жена: Медвежова Анна Галаева

Рождение ребёнка
30.05.1897

Сын: Медвежов (ермолаев) Федор Иванович

Мать ребёнка: Медвежова Анна Галаева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1898

Сын: Медвежов Елисей Иванович

Мать ребёнка: Медвежова Анна Галаева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Медвежова Анна Галаева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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