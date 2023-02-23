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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Медвежов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Медвежов Сергей Ермолаевич
Отец ребёнка: Медвежов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кузнецова Февронья Медвежова
Отец ребёнка: Медвежов Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Медвежов Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Медвежов Ермолай Федорович
Смерть
Неизвестно