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Медвежов Василий Ермолаевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Медвежов Ермолай Федорович

Мать: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.10.1874

Жена: Медвежова Степанида Михайловна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1884

Сын: Медвежов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Медвежова Степанида Михайловна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медвежов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Медвежова Степанида Михайловна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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