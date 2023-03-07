Медвежов Василий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Медвежов Ермолай Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
06.10.1874
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1884
Сын: Медвежов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Медвежова Степанида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медвежов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Медвежова Степанида Михайловна
Смерть
Неизвестно