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Медвежова Степанида Михайловна

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Михаил Васильевич

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.10.1874

Муж: Медвежов Василий Ермолаевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1884

Сын: Медвежов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Медвежов Василий Ермолаевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медвежов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Медвежов Василий Ермолаевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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