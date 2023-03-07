Медвежова Степанида Михайловна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Михаил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1874
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1884
Сын: Медвежов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Медвежов Василий Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медвежов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Медвежов Василий Ермолаевич
Смерть
Неизвестно