Емельянов Митрофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Емельянов Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
16.02.1866
Дочь: Мастикова (Емельянова) Марина Митрофановна
Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
23.01.1868
Дочь: Кобелева (Емельянова) Ксения Митрофановна
Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.01.1870
Дочь: Порохова (Емельянова) Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
05.05.1872
Дочь: Дьячкова (Емельянова) Гликерия Митрофановна
Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
30.04.1881
Сын: Емельянов Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1892
Сын: Емельянов Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно