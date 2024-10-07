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Емельянов Митрофан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Емельянов Василий Потапович

Мать: Емельянова Степанида Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Пелагея Михайловна

Бракосочетание
09.11.1862

Жена: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Емельянов Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
16.02.1866

Дочь: Мастикова (Емельянова) Марина Митрофановна

Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.01.1868

Дочь: Кобелева (Емельянова) Ксения Митрофановна

Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.01.1870

Дочь: Порохова (Емельянова) Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1872

Дочь: Дьячкова (Емельянова) Гликерия Митрофановна

Мать ребёнка: Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.04.1881

Сын: Емельянов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Михайловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1892

Сын: Емельянов Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Емельянова Пелагея Михайловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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