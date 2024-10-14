Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

04.10.1876

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Денисов Сергей Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1862

Муж: Емельянов Митрофан Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Емельянов Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1866

Дочь: Мастикова (Емельянова) Марина Митрофановна

Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.01.1868

Дочь: Кобелева (Емельянова) Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.01.1870

Дочь: Порохова (Емельянова) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1872

Дочь: Дьячкова (Емельянова) Гликерия Митрофановна

Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.10.1876
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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