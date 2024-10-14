Емельянова (Денисова) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти04.10.1876
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Денисов Сергей Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1862
Рождение ребёнка
1863
Сын: Емельянов Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1866
Дочь: Мастикова (Емельянова) Марина Митрофановна
Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1868
Дочь: Кобелева (Емельянова) Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1870
Дочь: Порохова (Емельянова) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1872
Дочь: Дьячкова (Емельянова) Гликерия Митрофановна
Отец ребёнка: Емельянов Митрофан Васильевич
Смерть
04.10.1876