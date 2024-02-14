Помазуева (Светлолобова) Раиса Павловна
Место рожденияд.Мутина Киренский р-н Иркутской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помазуев Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Помазуев Георгий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помазуев Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Помазуев Георгий Максимович
Смерть
Около 1968