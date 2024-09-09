Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Матвеевна

Евдокия Матвеевна

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1808

Дата смерти

14.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Матвей Ивано

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Захаров

Рождение ребёнка
08.01.1825

Дочь: Домна Николаева

Отец ребёнка: Николай Захаров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.09.1834

Сын: Сергей Николаев

Отец ребёнка: Николай Захаров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.11.1836 ст.

Сын: Филимон Николаев

Отец ребёнка: Николай Захаров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.12.1841

Дочь: Варвара Николаева

Отец ребёнка: Николай Захаров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.03.1844

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Николай Захаров

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
14.11.1868
Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.