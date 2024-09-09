Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти14.11.1868
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Матвей Ивано
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Захаров
Рождение ребёнка
08.01.1825
Дочь: Домна Николаева
Отец ребёнка: Николай Захаров
Рождение ребёнка
25.09.1834
Сын: Сергей Николаев
Отец ребёнка: Николай Захаров
Рождение ребёнка
24.11.1836 ст.
Сын: Филимон Николаев
Отец ребёнка: Николай Захаров
Рождение ребёнка
01.12.1841
Дочь: Варвара Николаева
Отец ребёнка: Николай Захаров
Рождение ребёнка
10.03.1844
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Николай Захаров
Смерть
14.11.1868