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Николай Захаров

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Захар Иванов

Мать: Устинья Федорова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
08.01.1825

Дочь: Домна Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.09.1834

Сын: Сергей Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.11.1836 ст.

Сын: Филимон Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.12.1841

Дочь: Варвара Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.03.1844

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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