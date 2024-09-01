Николай Захаров
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Захар Иванов
Мать: Устинья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.01.1825
Дочь: Домна Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
25.09.1834
Сын: Сергей Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
24.11.1836 ст.
Сын: Филимон Николаев
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.12.1841
Дочь: Варвара Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
10.03.1844
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно