(Черкасова) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкасова) Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1909

Дата смерти

27.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1899

Сын: Черкасов Ерофей Владимирович

Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич

Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение
19.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасов Трофим Владимирович

Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасов Степан Владимирович

Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Владимир Алексеевич

Смерть
27.11.1969
Причина смерти: Рак легкого
Похороны
29.11.1969

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