(Черкасова) Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1909
Дата смерти27.11.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1899
Сын: Черкасов Ерофей Владимирович
Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич
Фащевка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение
19.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Трофим Владимирович
Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасов Степан Владимирович
Отец ребёнка: Черкасов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1969
Причина смерти: Рак легкого
Похороны
29.11.1969