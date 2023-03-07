Щеулов (однодворец) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Василий Иванович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Щеулов Иван Иванович

Мать: Щеулова Мария Алашеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1899

Жена: Щеулова Марфа Барбанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1902

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1904

Сын: Щеулов (однодворец) Петр Васильевич

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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