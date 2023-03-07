Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Щеулов Иван Иванович
Мать: Щеулова Мария Алашеева
Бракосочетание
03.11.1899
Жена: Щеулова Марфа Барбанова
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова
Рождение ребёнка
12.05.1902
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова
Рождение ребёнка
11.09.1904
Сын: Щеулов (однодворец) Петр Васильевич
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Щеулова Марфа Барбанова
Смерть
Неизвестно