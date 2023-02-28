Щеулов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.?.1877
Жена: Щеулова Мария Алашеева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Щеулов (однодворец) Василий Иванович
Мать ребёнка: Щеулова Мария Алашеева
Рождение ребёнка
21.05.1881
Дочь: Тарасова Феодосия Щеулова
Мать ребёнка: Щеулова Мария Алашеева
Смерть
Неизвестно