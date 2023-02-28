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Щеулов Иван Иванович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.?.1877

Жена: Щеулова Мария Алашеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Щеулов (однодворец) Василий Иванович

Мать ребёнка: Щеулова Мария Алашеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1881

Дочь: Тарасова Феодосия Щеулова

Мать ребёнка: Щеулова Мария Алашеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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