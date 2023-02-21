Купленова Евдокия Уколова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Купленов Алексей Николаев
Отец ребёнка: Купленов Николай Дмитриев
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Купленов Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
16.01.1916
Сын: Купленов Василий Николаев
Отец ребёнка: Купленов Николай Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно