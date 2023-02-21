Купленова Евдокия Уколова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купленова Евдокия Уколова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Купленов Алексей Николаев

Отец ребёнка: Купленов Николай Дмитриев

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Купленов Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
16.01.1916

Сын: Купленов Василий Николаев

Отец ребёнка: Купленов Николай Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купленов Николай Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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