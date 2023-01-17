Купленов Николай Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Купленов Алексей Николаев
Мать ребёнка: Купленова Евдокия Уколова
Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Купленова Евдокия Уколова
Рождение ребёнка
16.01.1916
Сын: Купленов Василий Николаев
Мать ребёнка: Купленова Евдокия Уколова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно