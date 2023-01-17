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Купленов Николай Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купленов Дмитрий Стефанов

Мать: Купленова Пелагея Ермолаева

Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Купленов Алексей Николаев

Мать ребёнка: Купленова Евдокия Уколова

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Купленова Евдокия Уколова

Рождение ребёнка
16.01.1916

Сын: Купленов Василий Николаев

Мать ребёнка: Купленова Евдокия Уколова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купленова Евдокия Уколова

Смерть
Неизвестно
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