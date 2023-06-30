Василевский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1983
Дочь: Голубович Оксана
Мать ребёнка: Василевская Ирина Юзовна
Рождение ребёнка
16.02.1992
Дочь: Василевская Вероника
Мать ребёнка: Василевская Ирина Юзовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василевская Ирина Юзовна
Смерть
Неизвестно