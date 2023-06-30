Василевский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1983

Дочь: Голубович Оксана

Мать ребёнка: Василевская Ирина Юзовна

Копыль, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.02.1992

Дочь: Василевская Вероника

Мать ребёнка: Василевская Ирина Юзовна

Копыль, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевская Ирина Юзовна

Смерть
Неизвестно
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