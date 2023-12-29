Щепетова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепетова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепетов Алексей Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепетов Алексей Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепетов Алексей Макарович

Смерть
Неизвестно

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