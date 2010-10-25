Щепетов Алексей Макарович
Место рожденияп. Красные Баки, Нижегородская губерния, Россия
Дата рождения03.01.1923
Дата смерти25.10.2010
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1923
п. Красные Баки, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепетова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепетова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепетова Зинаида
Смерть
25.10.2010
п. Правдинск, г. Балахна, Нижегородская область, Россия