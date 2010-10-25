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Щепетов Алексей Макарович

Место рождения

п. Красные Баки, Нижегородская губерния, Россия

Дата рождения

03.01.1923

Дата смерти

25.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1923

Отец: Щепетов Макар Алексеевич

Мать: Щепетова Марина Севастьяновна

п. Красные Баки, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепетова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепетова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепетова Зинаида

Смерть
25.10.2010
п. Правдинск, г. Балахна, Нижегородская область, Россия
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