Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Печкуров Михаил Васильевич

Мать: Печкурова Елена Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Муж: Коротченков Михаил Дмитриевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1889 ст.

Сын: Коротченков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.

Дочь: Коротченкова Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1900 ст.

Сын: Коротченков Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.

Сын: Коротченков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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