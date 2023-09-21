Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1889 ст.
Сын: Коротченков Яков Михайлович
Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.
Дочь: Коротченкова Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1900 ст.
Сын: Коротченков Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.
Сын: Коротченков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Коротченков Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно