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Коротченков Михаил Дмитриевич

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

25.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Жена: Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1889 ст.

Сын: Коротченков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.

Дочь: Коротченкова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1900 ст.

Сын: Коротченков Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1905 ст.

Сын: Коротченков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Коротченкова (Печкурова) Аграфена Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
25.01.1913 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

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