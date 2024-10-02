Михайлов-Масленцев (Иванов) Филипп Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852 ст.
Отец: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Варфоломей Иванович
Бракосочетание
09.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
15.01.1872 ст.
Дочь: Иванова-Михайлова-Осипова-Масленцева (Варфоломеева) Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна
Рождение ребёнка
01.10.1873 ст.
Дочь: Иванова-Михайлова-Осипова-Романова-Масленцева (Варфоломеева) Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна
Рождение ребёнка
27.02.1876 ст.
Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Варфоломеев) Василий Филиппович
Мать ребёнка: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна
Бракосочетание
01.10.1878 ст.
Смерть
Неизвестно