Михайлов-Масленцев (Иванов) Филипп Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов-Масленцев (Иванов) Филипп Варфоломеевич

Михайлов-Масленцев (Иванов) Филипп Варфоломеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1852 г.р.
1860 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852 ст.

Отец: Осипов-Романов-Трифонов-Масленцев (Михайлов) Варфоломей Иванович

Мать: Родионова-Стефанова (Васильева) Варвара Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1870 ст.

Жена: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1872 ст.

Дочь: Иванова-Михайлова-Осипова-Масленцева (Варфоломеева) Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1873 ст.

Дочь: Иванова-Михайлова-Осипова-Романова-Масленцева (Варфоломеева) Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1876 ст.

Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Варфоломеев) Василий Филиппович

Мать ребёнка: Иосифова-Иванова-Клементьева-Осина (Иванова) Мария Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1878 ст.

Жена: Яковлева-Потапова-Никитина (Иванова) Пелагея Харитоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.