Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крупник Иосип Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Евгения Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Нина (Инна) Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Мария Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Зинаида Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Коваль Елена Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
04.12.1934
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
10.01.1942
Дочь: Коваль Анна Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Коваль Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич
Смерть
Неизвестно