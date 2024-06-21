Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупник Иосип Львович

Мать: Крупник Харитина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Евгения Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Нина (Инна) Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Мария Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Зинаида Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Коваль Виктор Карпович

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Коваль Елена Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
04.12.1934

Сын: Коваль Анатолий Карпович

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
10.01.1942

Дочь: Коваль Анна Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Коваль Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Коваль Карп Ильич

Смерть
Неизвестно

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