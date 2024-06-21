Коваль Карп Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваль Илья
Мать: не указана
село Яструбинцы, Ильинецкий район, Винницкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Евгения Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Нина (Инна) Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Мария Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Зинаида Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Коваль Елена Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
04.12.1934
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
10.01.1942
Дочь: Коваль Анна Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Коваль Екатерина Карповна
Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна
Смерть
Неизвестно