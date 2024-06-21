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Коваль Карп Ильич

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Место рождения

Ястребинцы, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваль Илья

Мать: не указана

Ястребинцы, Вінницька область
село Яструбинцы, Ильинецкий район, Винницкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Евгения Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Нина (Инна) Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Мария Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Зинаида Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Коваль Виктор Карпович

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Коваль Елена Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
04.12.1934

Сын: Коваль Анатолий Карпович

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
10.01.1942

Дочь: Коваль Анна Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Коваль Екатерина Карповна

Мать ребёнка: Коваль (Крупник) Елизавета Иосиповна

Смерть
Неизвестно

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