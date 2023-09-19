Федоров Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1898
Дата смерти19.12.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1898
Отец: Федоров Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1927
Дочь: Николаева (Федорова) Зоя Яковлевна
Мать ребёнка: Федорова (Талалаева) Анна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Федорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Федоров Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Федорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Федоров Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Федорова Анна Ивановна
Смерть
19.12.1970