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Федоров Яков Андреевич

Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

04.01.1898

Дата смерти

19.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1898

Отец: Федоров Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1927

Дочь: Николаева (Федорова) Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: Федорова (Талалаева) Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1931

Сын: Федоров Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Федорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Федоров Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Федорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Федоров Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Федорова Анна Ивановна

Смерть
19.12.1970

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