Хренов Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХренов Михаил Ефимович

Хренов Михаил Ефимович

Место рождения

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

14.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.

Сын: Хренов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
13.09.1874 ст.

Сын: Хренов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
12.10.1877 ст.

Дочь: Стригина (Хренова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
10.01.1883 ст.

Сын: Хренов Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
02.01.1886 ст.

Дочь: Хренова Маланья Михайловна

Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна

Смерть
14.07.1906 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.