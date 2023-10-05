Хренов Михаил Ефимович
Место рожденияКортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти14.07.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хренова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.
Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
13.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
12.10.1877 ст.
Дочь: Стригина (Хренова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
10.01.1883 ст.
Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
02.01.1886 ст.
Дочь: Хренова Маланья Михайловна
Мать ребёнка: Хренова Евдокия Карповна
Смерть
14.07.1906 ст.