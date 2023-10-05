Хренова Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.
Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1874 ст.
Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1877 ст.
Дочь: Стригина Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1886 ст.
Дочь: Хренова Маланья Михайловна
Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович
Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно