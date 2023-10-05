Хренова Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренова Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.

Сын: Хренов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1874 ст.

Сын: Хренов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1877 ст.

Дочь: Стригина Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1883 ст.

Сын: Хренов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1886 ст.

Дочь: Хренова Маланья Михайловна

Отец ребёнка: Хренов Михаил Ефимович

Кортялево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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