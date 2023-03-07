Денисова Катерина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Катерина Савельева

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Лаврентий

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