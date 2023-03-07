Денисова Катерина Савельева
Место рождения
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисовъ Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Лаврентий